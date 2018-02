Mit Virtual Reality-Brille: Rosenheimer Schülerinnen "besuchen" China

Ingesamt 15 VR-Brillen hat die Rosenheimer Schule angeschafft - mit diesen können sich die Mädchen virtuell nach China "beamen". Dort werden sie von den jungen Chinesen beispielsweise durch deren Schule oder die Stadt geführt.

"Am Anfang fand ich das erst etwas komisch, dass so ein Video so ganz nah bei einem ist. Dass man sich umdrehen kann und sieht, was hinter einem ist. Das ist echt krass, wie weit die Technik schon ist, dass man das alles so sehen kann." (Schülerin)