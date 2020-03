Was bedeutet ein Kontaktverbot für uns?

Wegen der Koronakrise hat Angela Merkel heute eine Telefonkonferenz mit den Ministerpräsidenten aller Länder abgehalten. Dabei sollen sie sich auf ein umfassendes Kontaktverbot geeinigt haben. Aber was bedeutet das konkret?

Was verbietet ein solches Gesetz genau?

Ein Kontaktverbot besagt, dass Ansammlungen von mehr als zwei Personen grundsätzlich in ganz Deutschland verboten sind.



Gibt es Ausnahmen?

Ausgenommen wären davon nur Familien bzw. alle in einem Haushalt lebenden Personen. Alles was darüber hinausgeht wäre dann in ganz Deutschland verboten.

Was, wenn ich mich nicht daran halte?

Wer gegen ein Kontaktverbot verstößt, müsste mit hohen Bußgeldern rechnen.

Warum soll es ein Kontaktverbot geben?

Leider gibt es immer noch Menschen in Deutschland, die Regelungen missachten. Zum Beispiel in Form von Massenansammlungen oder Coronapartys. Deshalb soll ein Kontaktverbot kommen. Außerdem halten es die Minister für sinnvoller als eine Ausgangssperre.

Wie lange würde ein Kontaktverbot gelten?

Bisher wird über eine Dauer von zwei Wochen gesprochen.





Was durch die Ausgangsbeschränkung außerdem gerade in Bayern verboten und erlaubt ist, könnt ihr hier nachlesen.