"Was koch' ich heute?": Podcast mit Claudia Conrath

Schluss mit langweiliger allein-vor-sich-hin-Schnippelei! "Was koch' ich heute?" ist nicht nur irgendein (guter) Food-Podcast. "Was koch' ich heute?" ist Gesellschaft beim Kochen und Backen in Echtzeit.

Dal á la Ralph Caspers

Ihr kennt ihn aus "Der Sendung mit der Maus" oder "Wissen macht aah"...und er ist der netteste Klugscheißer im deutschen Fernsehen - TV Moderator Ralph Caspers. Und er will, dass wir Maden essen - oder vielleicht doch nicht? Findet es raus...wenn ihr rein hört in diese Folge von "Was koch ich heute" - in der wir unter anderem Philosphisches besprechen wie "bin ich lieber dumm und fröhlich oder schlau und traurig"..... und das alles während die Maden im Topf hüpfen - oder sind es doch Reiskörner? Der Link zu den Küchentools und Zutaten - wie immer als PDF für euch. Einfach drauf klicken und loslegen. Vielen Dank, dass ihr all die Wochen und Monaten mit unseren Gästen und uns gekocht, nachgedacht und mitgelacht habt - es war mir ein Fest. Eure Claudia