Welpen-Kuschelstunde im Hotelzimmer

Frühstück aufs Zimmer bestellen war gestern! In Denver bietet das Kimpton Hotel Monaco jetzt süße Hundewelpen in seinem Roomservice an. Das Hotel arbeitet hierfür mit einem Tierheim zusammen. Das wiederum hofft natürlich, dass der ein oder andere Hotelgast am Ende einen der niedlichen Hunde adoptiert. Aber so oder so ist eine Kuschelstunde eine tolle Abwechslung zum Tierheim-Alltag. Anlass für die Aktion ist der "National Dog Day" Ende August: