Genervt von Gruppenchats bei WhatsApp? Jetzt kommt die Lösung!

Im Prinzip sind WhatsApp-Gruppen eine praktische Sache, um einen Geburtstag oder einen Junggesellenabschied zu planen. Was dagegen nervt ist, wenn du ständig in völlig uninteressante Gruppen eingeladen wirst - ohne dass du das willst. Aber das ändert sich jetzt.

In Zukunft kannst du selbst darüber entscheiden, in welche Massen-Chats du aufgenommen werdet willst. Lege das einfach in deinen Einstellungen bei WhatsApp fest. Du kannst wählen, wer dich zu einer Gruppen-Unterhaltung hinzufügen kann. Das startet mit "Jeder", geht über "nur meine Kontakte" bis hin zu "Niemand".

Wenn du "Niemand" auswählst, wirst du gar nicht mehr automatisch in irgendwelche Gruppen aufgenommen. Allerdings können Gruppenadmins dir einen Einladungslink schicken und dann kannst du entscheiden, ob dich die Gruppe überhaupt interessiert. Drei Tage lang kannst du überlegen, ob du der Gruppe beitreten möchtest oder eben nicht.