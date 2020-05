Wir retten euren Pfingsturlaub!

Genießt zum Beispiel die Natur im Hüttendorf Fränkische Schweiz in Oberfranken, chillt in der Floating Village am Brombachsee in Mittelfranken oder habt einfach einfach eine tolle Zeit im Hotel Vier Jahreszeiten am Starnberger See in Oberbayern.

Ihr könnt aus 15 Hotels in Bayern auswählen - damit ihr den perfekten Urlaub zu zweit oder für die ganze Familie habt.

Hier und weg – mit den ADAC Reisebüros und BAYERN 3!

DAS sind die Hotels, in denen ihr euren Urlaub verbringen könnt: