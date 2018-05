Diese Songs werden der Hit zur Fußball-Weltmeisterschaft

Will Smith, Nicky Jam & Era Estrefi - Live it up

Will Smith macht wieder Musik? Hat uns auch sehr überrascht. Aber, Fakt ist: Ja, Will wird dieses Jahr tatsächlich die Ehre zuteil: offizieller FIFA WM-Song 2018. An der Seite von Reggaeton-Sänger Nicky Jam und der aus dem Kosovo stammenden Sängerin Era Istrefi, rappt sich Will Smith nach Moskau. Denn dort wird der gemeinsame Song die Fußball-WM eröffnen. Zu hören ist der Song ab dem 25. Mai. Das Video kommt ein paar Tage später am 7. Juni.