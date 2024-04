4-Wochen-Experiment mit KI: Einfach Geld verdienen mit ChatGPT und Co?!

Reich werden mit KI? Super easy, super schnell! Bau dein Business mit AI auf und lass es für dich arbeiten. Das versprechen aktuell viele TikTok- und YouTube-Videos, die zeigen, wie man mit AI, Dropshipping, ChatGPT und Co angeblich schnell viel Geld machen kann. Aber klappt das wirklich so einfach? Und was muss man alles beachten?

PULS Reporter Sebastian Meinberg macht vier Wochen lang das Selbstexperiment und stellt die KI auf die Probe. Mit Hilfe von KI-Coach Florian Hübner will er wissen, mit welcher Methode er am einfachsten Geld verdienen kann und das mit so wenig Aufwand wie möglich. Dropshipping, die AI Kinderbücher schreiben lassen oder doch lieber KI-generierte Stockfotos verticken? Wie viel Zeit muss Meini investieren und wie viel Geld springt am Ende für ihn raus?