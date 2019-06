Was du fürs Klima tun kannst, ohne was tun zu müssen!

Klimaschutz fängt bei dir an! Das heißt aber nicht, dass du vegan leben musst, nicht mehr fliegen darfst und den Zero Waste Lifestyle machst. Tatsächlich kannst du was fürs Klima tun, ohne wirklich was tun zu müssen. In diesen Video bekommst du drei Tipps, wie Du Geld sparen kannst und ganz nebenbei noch was für die Umwelt tust. Dominic Possoch erklärt!