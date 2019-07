Polizei stellt Anti-Gaffer-Aufkleber vor

Es ist unglaublich pietätlos, aber leider sieht man es an Unfallstellen überall: Gaffer! Bei Unfällen tummeln sich gerne Schaulustige mit Handys und Kameras, um das Unglück zu dokumentieren. Ein Unding, gegen das sich die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) jetzt eine neue Aktion ausgedacht hat: Die Aufkleber "Gaffer - Shame On You!"

Die Sommerferien haben begonnen. Das bedeutet auch wieder mehr Verkehr auf deutschen Autobahnen. Der perfekte Zeitpunkt für die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) ihre neuen Autoaufkleber vorzustellen.

Die "Gaffer - Shame On You!"-Aktion

Mit dem Slogan "Gaffer - Shame On You!" will die DPolG auf ein großes Problem aufmerksam machen: Schaulustige, die Unfallorte fotografieren und filmen. "Diese pietätlose und menschenverachtende Sensationsgier behindert nicht nur die Einsatzkräfte der Polizei, Rettungsdienste, Feuerwehr und THW, sondern bringt eine erhebliche Missachtung der Persönlichkeitsrechte der verstorbenen oder verletzten Unglücksopfer zum Ausdruck", erklärt der bayerische Landesvorsitzende Rainer Nachtigall.

Maßnahmen gegen Schaulustige

Autoaufkleber sind zugegeben erst mal nur ein kleiner Anfang. Aber die DPolG möchte bald noch mit weiteren Maßnahmen gegen filmende und fotografierende Gaffer an Unglücksstellen vorgehen: Es soll zukünftig Strafverschärfungen geben. Außerdem wollen sie das "Tatmittel" Handy sicherstellen. Auch polizeiliche Schwerpunktaktionen in Bayern, wie man sie von Blitzer-Marathons und LKW-/Buskontrollen kennt, sind angedacht. Und darüber hinaus hat die Gewerkschaft eine Verkehrssicherheitskampagne "Handy weg - kein Gaffen bei Unfällen" auf Plakaten an Bundesautobahnen und Bundesstraßen vorgeschlagen.



So kommt ihr an die Anti-Gaffer-Aufkleber

Ihr könnt den Aufkleber in der DPolG Landesgeschäftsstelle bestellen. Dazu einfach einen adressierten und frankierten Rückumschlag an die Adresse "Deutsche Polizeigewerkschaft Bayern, Orleansstraße 4, 81669 München" mit dem Betreff "Aufkleber" senden.