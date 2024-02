DSDN-Host: Ariane 'Ari' Alter

Ein Fun Fact über mich:

Ich schwitze nicht. Keine Ahnung. Scheint mein Körper einfach nicht bestellt zu haben, als er sich seine Features ausgesucht hat.

Mein besonderes Talent:

Kreativität auf allen Kanälen und privat ganz besonders. Gib mir Farbe, ne Coladose und nen Nagel, ich mach Dir was draus. Bumms – und schön is die Schose. Ich bin der MacGyver der Hobbybastler und das sieht man auch in meinem Zuhause an der ein oder anderen Ecke.

Was ich gar nicht kann:

Schwimmen. Ich mein, ich geh nich gleich unter, versteht mich nicht falsch. Aber Leute, ich sags Euch: Ich hasse Wasser! Das ist einfach nicht mein Element. Duschen ja bitte! Mich darin fortbewegen, nein danke. Und den Beweis seht ihr in jedem Challenge-Video, das mich ins verflixte Nass zwingt.

Worüber ich mich freue:

Gutes Essen an lauwarmen Abenden mit feinen Menschen und am liebsten in der Toskana. Aber wer nich, oder? Ich muss trotzdem sagen, dass ich’s einfach sehr bewusst schätze, wenn das Erwachsenen-Leben einem solche Momente vor die Füße wirft ab und an.

Welche Erfindung ich mir wünsche:

Einen Beamer, der mir hilft an jedem Ort, überall, rechtzeitig aufzutauchen. Denn ich bin ehrlich: Manchmal glaube ich, dass die Uhren von allen anderen einfach 10 Minuten vorgehen und nein, meine geht richtig, ich schwör 's!

Ariane Alter auf Instagram?

Ihr findet mich, meinen Dackel, mein Leben und alles was ich sonst so mache auf meiner Instagram Seite unter https://www.instagram.com/namealter

Ansonsten seht ihr Ariane regelmäßig bei „Das schaffst Du nie!“ auf YouTube. Hier gibt’s jede Woche eine neue Challenge-Folge.