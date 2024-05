So rettest du den Urlaub!

Du hast an alles gedacht - und dann der Mega-Schreck: Ausweis abgelaufen. Passiert dir das ein paar Tage vor Abreise, kannst du dich entspannen. In den allermeisten Fällen kannst du trotzdem deine Reise antreten. Und auch am Abreisetag selbst kann es noch funktionieren - kommt aber darauf an, wohin du willst.

Du hast keine drei bis vier Tage Zeit mehr bis der Express-Reisepass da ist? Dann musst du dir einen vorläufigen Reisepass ausstellen lassen. Den kannst du gleich mitnehmen, wenn du ein aktuelles, biometrisches Passbild, den alten Reisepass oder deinen Personalausweis mitbringst. Wichtig: Du musst glaubhaft machen können, dass du unbedingt einen vorläufigen Reisepass für den Urlaub brauchst - also bring ein Flugticket oder eine Buchungsbestätigung mit. Denn dieses Reisedokument bekommt man nur im Notfall (denn dafür muss man keine Fingerabdrücke abgeben!). Ein vorläufiger Reisepass kostet 26 Euro. Allerdings ist dieser nur für 12 Monate gültig und wird nicht in allen Ländern anerkannt.

Der Express-Reisepass kostet die normale Reisepass-Gebühr von 70 Euro plus 32 Euro Expressaufschlag, also 102 Euro.

Hast du zur Abreise noch ein paar Tage Zeit und verreist in ein Land außerhalb der EU, geh schnellstens zur Passbehörde. Dort kannst du einen Reisepass per Express beantragen. Dazu brauchst du ein aktuelles, biometrisches Passbild und einen Ausweis (Personalausweis oder abgelaufener Reisepass). Bis der Express-Pass da ist, dauert es in der Regel drei bis vier Werktage.

3. In aller letzter Minute: Die Bundespolizei stellt am Flughafen oder an der Grenze ein Reisedokument aus.

Wenn du erst am Abreisetag bemerkst, dass deine Papiere nicht mehr gültig sind und die Passbehörde nicht geöffnet hat, kannst du bei der Bundespolizei einen "Reiseausweis als Passersatz" beantragen. Das geht zum Beispiel am Münchner Flughafen, Nürnberger Flughafen oder in den Dienststellen der Bundespolizei an den Grenzen. Das Dokument gilt aber nur für die direkt bevorstehende Reise. Und auch hier: Das vorläufige Dokument wird nicht in allen Ländern akzeptiert. Also besser nochmal nachschauen, ob ein vorläufiger Reisepass für dein Urlaubsland erlaubt ist.