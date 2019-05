Ava Max unplugged mit "So Am I" in BAYERN 3

Sie legte mit "Sweet But Psycho" Ende letzten Jahres DEN Mega-Hit hin. Und performte ihn schon unplugged in BAYERN 3! Und weil es so schön war, hat sie auch ihre neue Single "So Am I" live bei uns gesungen. Hier gibt's das Video dazu.

Markante Frisur, markante Stimme. Ava Max hat gerade einen echten Lauf. Gerade mal 25 Jahre alt, erobert die blonde Powerfrau die Spitze der Charts. „So Am I“ ist auf dem besten Weg dazu, genauso erfolgreich zu werden, wie „Sweet But Psycho“! Definitiv KEIN One-Hit-Wonder. Im Video oben seht ihr das Unplugged.



Musikalische Kindheit

Als Tochter albanischer Einwanderer kam Ava Max in den USA zur Welt. Ihre Mama hat am liebsten Opern gehört, bei Ava waren es die Popstars Madonna, Britney Spears und Christina Aguilera. Damit es mit der großen Karriere auch sicher klappt, hat sie sich schon mit 14 Jahren ganz selbstbewusst an Pharrell Williams gewandt. Nicht die schlechteste Adresse! Schließlich hat der schon erfolgreich Titel für Daft Punk, Snoop Dogg, Beyoncé, Justin Timberlake, Miley Cyrus, Jay Z, N’Sync, Britney Spears, Nelly und Madonna produziert.

Der große Erfolg kam mit Sweet but Psycho

Es dauerte dennoch einige Jahre, bis Ava Max ihren großen Durchbruch feiern konnte. Sie veröffentlichte unter verschiedenen Künstlernamen mehrere Titel. Mit einem "Barbie Girl"-Cover machte Ava Max vor ein paar Jahren zum ersten Mal die Popwelt auf sich aufmerksam. Doch es sollte noch ein wenig dauern, bis sie so richtig überzeugen konnte. Das tat sie dann allerdings so nachhaltig, dass sie weltweit die Spitzen der Charts stürmte. Ihren Mega-Hit haben wir in BAYERN 3 auch in einer ganz besonderen unplugged Version bekommen.