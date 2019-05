Der"Baby-Blocker" sorgt für "babyfreien Content" in den sozialen Netzwerken

Ab einem gewissen Alter geht es im Freundeskreis hoch her in Sachen Familienplanung. Und viele stolze (Neu-)Eltern wollen Freunde und Familie an ihrem Glück teilhaben lassen. Doch nicht jeder möchte auch all die Bilder des fremden Nachwuchses sehen. Ein britischer Kondomhersteller bietet jetzt eine Art Ad-Blocker für Baby-Content an.

Es gibt die geborenen Kinder-Menschen. Die lachen herzlich über brabbelnder Zwillinge in Videos. Sie finden es süß, wenn ein knubbelig-wonniges Bündel in Blüten drapiert abgelichtet wird und ihnen entweichen Seufzer der Entzückung, wenn so ein kleines Wesen breiverschmiert in die Kamera lächelt. Zahnlos aber glücklich.



Manche Leute WERDEN erst zu Babymenschen, sobald sie selbst Nachwuchs haben. Sie fangen an zu verstehen, was an den ersten tapsigen Gehversuchen so süß sein soll. Sie freuen sich aufrichtig mit und sind auch interessiert, wenn die Sprösslinge von Freunden schnuckelige Sachen machen.



So funktioniert der Baby-Blocker