Dieser Baum ist Ehrenmitglied in seinem Fußballclub!

Der Resistencia Sport Club aus Paraguays Hauptstadt Assuncion feiert in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag. Und seit 20 Jahren steht der Baum an dieser Stelle, wächst aus der Tribüne und spendet Schatten. Grund genug, ihn zum Anlass des 100. Vereinsgeburtstags endlich als offizielles Mitglied in den Fan-Club aufzunehmen.

Um die Aufnahme zu belegen, haben ihn die Fans mit einem maßgeschneiderten Trikot, einem Vereinsausweis und einer Plakette ausgestattet. Übrigens stand der Baum nicht immer mitten in der Tribüne - das geschah erst, als das Stadion auf eine Kapazität von 6.000 Zuschauern ausgebaut wurde. Da musste die Entscheidung fallen, was mit dem Baum, der bis dahin hinter dem Tor gestanden hatte, geschehen sollte. Man entschied sich für eine integrative Lösung - der Baum wurde mit in die Tribüne integriert. Seitdem sieht er auch viel besser.

