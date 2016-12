FC Bayern-Bus: Fahrt mit zehn Freunden ins Stadion!

Meister FC Bayern München und BAYERN 3, der offizielle Radiopartner des FC Bayern machen's auch in dieser Saison wieder möglich: Wir bringen euch zu elft im original FC Bayern-Bus zu den Bundesliga-Heimspielen in die Allianz-Arena. So habt ihr den Meister noch nie erlebt!

Wird Euer Name im BAYERN 3-Programm genannt, habt ihr genau zwei Lieblingshits lang Zeit, bei uns kostenfrei anzurufen unter 0800 / 800 3 800. Seid ihr rechtzeitig in der Leitung, seid ihr im Bus!

Das Kleingedruckte

Wer darf bei der Aktion mitmachen?



Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem 18. Lebensjahr mit Wohnsitz in Bayern. Mitarbeiter des BR, der beteiligten Kooperationspartner sowie deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen.

Wie kann man mitmachen?



Im Internet unter bayern3.de befindet sich ein Anmeldeformular. Aus allen Anmeldungen zieht BAYERN 3 Bewerber. Wenn der Name des Bewerbers im Radioprogramm von BAYERN 3 (zwischen 5.00 und 19.00 Uhr) On Air vorgelesen wird, hat dieser zwei Musiktitel lang Zeit, sich telefonisch im BAYERN 3 Studio unter der kostenlosen Hotline 0800 / 800 3 800 zu melden. Schafft er/sie es innerhalb der vorgegebenen Zeit anzurufen, hat er/sie gewonnen und darf mit zehn Begleitern seiner/ihrer Wahl zum gewählten Heimspiel des FC Bayern fahren. Abholung erfolgt an einer vom Gewinner angegebenen Sammeladresse mit dem original FC Bayern-Bus. Insgesamt stehen dem Gewinner 11 Eintrittskarten zur Verfügung. Keine Übernahme von Spesen. Bewerbungsschluss für jedes Heimspiel ist für Wochenendspiele immer montags um 23.00 Uhr, für Dienstag/Mittwoch-Spiele immer am Mittwoch der Vorwoche um 23.00 Uhr.

Darüber hinaus, wird es zu den Heimspielen des FC Bayern München einzelne Ausspielungen über die Social Media Kanäle von BAYERN 3 geben.

Allgemeine Teilnahmebedingungen

Die Fanbusfahrt kann nur zu dem festgelegtem Zeitpunkt unternommen werden. Sollte die Fahrt nicht angetreten werden können, verfällt der Gewinn ersatzlos. Die Teilnehmer informieren umgehend die Ansprechpartner, falls sie nicht teilnehmen können oder wollen.

Eine Umwandlung des Gewinns in Geld oder Sachpreise ist nicht möglich. Der Gewinn ist nicht auf andere Personen übertragbar. BAYERN 3 übernimmt ausdrücklich keinerlei Haftung für Leistungen, die von Dritten erbracht werden. Sofern die Fahrt aus einem wichtigen Grund nicht stattfinden kann oder es Terminänderungen gibt, wird BAYERN 3 den/die Gewinner/-in selbstverständlich informieren. Ersatzansprüche oder Ansprüche wegen vergeblicher Aufwendungen sind ausgeschlossen.

Durch die Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Außerdem ist der Teilnehmer damit einverstanden, dass die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer) genutzt werden, soweit dies zur Durchführung des Gewinnspiels/zur Ausspielung erforderlich ist. Die erhobenen personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden von BAYERN 3 nur zum Zwecke des Gewinnspiels genutzt und anschließend gelöscht. Eine Weitergabe an Dritte (außer an die bei der Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Partner) erfolgt nicht.

Die Teilnehmer sind ferner damit einverstanden, dass ihr Name im Zusammenhang mit der Aktion "FC Bayern-Bus" im Programm und auf den Internetseiten von BAYERN 3 genannt wird. Die Teilnehmer erklären sich zeitlich unbefristet damit einverstanden, dass das aufgenommene Ton-, Bild- oder Video-Material im Zusammenhang mit der Darstellung der Aktion zeitlich, örtlich und inhaltlich uneingeschränkt im Ganzen und in Teilen unentgeltlich vervielfältigt, verbreitet und öffentlich vorgeführt werden darf (in sämtlichen Medien, insbesondere in Film, Funk, Fernsehen, Multimedia, sämtliche Bild- und Tonträger, DVD u.ä.).

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.