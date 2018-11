Benjamin will mit Breakdance Spenden sammeln

Der achtjährige Benjamin ist erschüttert, als er im Fernsehen einen Beitrag über hungernde Kinder in Afrika sieht. Er will helfen. Also organisiert er ganz alleine eine Spendenaktion für die BR Sternstunden. Am 9. November tritt er ab 15 Uhr mit seiner Breakdance-Gruppe im Globus in Plattling auf.