Das ist der beste deutsche Formel-E-Pilot

Daniel Abt ist der erfolgreichste Deutsche in der Formel E - und auch der einzige Deutsche, der bereits ein Formel-E-Rennen gewonnen hat. Als Sohn von Tuning-Papst und Ex-Rennfahrer Hans-Jürgen Abt ist er schon als Jugendlicher ins Renngeschäft eingestiegen, seit 2014 tourt er für die Formel E um die Welt und feiert in Metropolen wie Hongkong, Mexiko-Stadt oder Berlin auf dem Podium.

Die Formel E

Die Formel E gilt neben der Formel 1 bei Fahrern, Sponsoren und Automobilherstellern als absoluter Hotspot der internationalen Motorsportwelt: Mehr als 220 Millionen Zuschauer verfolgen die Rennen pro Saison am Fernseher, auf den Social-Media-Kanälen generiert die Formel E knapp sieben Milliarden Kontakte.

Das große deutsche Formel-E Talent

Vor der elektrischen Ära durchlief Daniel verschiedene Nachwuchsserien, war Champion im renommierten Formel Masters und Klassensieger vor 150.000 Fans in Le Mans. Seit der Geburtsstunde der Formel E 2014 sitzt der Kemptner im Cockpit des elektrischen Fahrzeugs. Mittlerweile ist er hier das deutsche Spitzentalent in der. Obwohl er langjährige Erfahrung in der Formel E hat, zählt er zu den jüngsten Piloten im Feld. Trotzdem schafft er es auf der ganzen Welt immer wieder aufs Podium: