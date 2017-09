Sebastian Winkler und Beth Ditto beim Kuschel-Duett mit Ukulele

09.09.2017 Sie kam nach Teuschnitz - und fror erstmal so richtig! Klar, dass Beth Dito sich sofort mit unserem Sebastian auf der Interview-Coach in eine Decke gekuschelt hat. Und der hat die Lage natürlich sofort ausgenutzt. Für ein Ständchen ;-)

Pech bei der Kleiderwahl: Der Weltstar hatte nur Sommerklamotten in ihren Tour-Koffer gepackt, und bei ihrer Ankunft in Teuschnitz war Beth Ditto deshalb erstmal ordentlich kalt. Aber Beth, die selbst aus einem 2000-Seelen-Ort im amerikanischen Bundesstaat Arkansas stammt, war hin und weg von Teuschnitz und der ländlichen Umgebung. Restlos begeistert war sie von den vielen Maisfeldern: Sie erinnern sie so an Zuhause :-) Mit dem Tour-Bus im Wald verfahren Beth Dittos Weg nach Teuschnitz war nicht gerade einfach: Ihr Busfahrer hatte sich verfahren und stand irgendwann mit dem Tour-Bus im Wald. Von wo aus sie dann glücklicherweise nach Teuschnitz eskortiert wurde. Beth selbst fand den Umweg übrigens ziemlich gut: "Wir haben uns in einem kleinen Dorf verfahren - es war sooooo süß, die kleinen Häuser und die vielen Bäume!", erzählte sie uns später.

Und hier Beth im Facebook Live mit Marion Uschold

Im Video: Beth Ditto mit "We could run" LIVE in Teuschnitz!