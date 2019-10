Dieses Biber-Video ist der Hit!

Eine Straße in Deggendorf – mitten in der Nacht. Fünf Freunde sind mit dem Auto unterwegs, als plötzlich ein Biber vor ihnen auf die Straße läuft. Er schleppt einen langen Ast mit sich und müht sich, ihn auf die andere Seite zu transportieren. Einer der Jungs packt spontan mit an, die anderen filmen die Szene – und das Video wird zum Internet-Hit.