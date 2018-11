Kehrt die Drogen-Kultserie als Spielfilm zurück?

Am Ende der fünften Staffel ist die Geschichte von Walter ja eigentlich definitiv zu Ende erzählt. Was nicht heißt, dass man die Figuren nicht nochmal benutzen könnte, um ein Sequel oder ein Prequel zu drehen. Angeblich ist ein zweistündiger Breaking-Bad-Film geplant. Das hat Serien-Hauptdarsteller Bryan Cranston jetzt in einem Interview erzählt. Wie genau der Film aussieht und ob er darin überhaupt eine Rolle spielt, ist allerdings noch unklar – das Drehbuch hat Bryan Cranston nämlich noch nicht gelesen. Ist aber auch egal – als Fan könnt ihr euch ja jetzt schon mal freuen. Und euch an unserem Breaking-Bad-Quiz versuchen und zeigen, wie gut ihr euch noch an die Geschichte erinnert…

