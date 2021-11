Clubs, Bars, Kinos: Wie streng wird bei 3G wirklich kontrolliert?

Endlich wieder ab in die Bar, den Club oder ins Kino – trotz Corona. Möglich macht das die aktuelle 3G-Regel: geimpft, getestet oder genesen. Trotzdem hapert´s in Punkto 3G noch bei der Umsetzung. Damit der Lieblings-Club oder die Bar ums Eck nicht zum Corona-Herd mutiert, sind gründliche Kontrollen für uns alle wichtig!

Laut Umfrage in der Puls-Community, wird bei den 3G-Kontrollen allerdings nicht ganz so genau hingeschaut. Oft reicht ein kurzer Blick auf den QR-Code und man ist drin. Auch Nadine hat bereits solche Erfahrungen beim Weggehen gemacht. Zusammen mit unserem Autor Robin macht sie den großen 3G-Test und versucht sich mit einem abgelaufenen Corona-Testzertifikat und anderen Tricks in Münchens Clubs, Bars und Kinos zu schummeln. Das erschreckende Ergebnis und ob der Corona-Experte und Infektologe Prof. Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg aktuell überhaupt schon einen Club-Besuch empfiehlt – das seht ihr in der neusten Puls Reportage.