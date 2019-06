Corinna Theil - Mein Leben, meine #Likes

Corinna bringt euch zusammen mit Roman Roell (im Wechsel mit Axel-Robert Müller/Brigitte Theile) in den Feierabend - immer von 16-19 Uhr und nur in BAYERN 3: "Die Zwei für euren Feierabend"

In den vergangenen Jahren war ich als TV-Moderatorin und Reporterin für SAT. 1 tausende Kilometer durch ganz Bayern unterwegs und durfte fast jede Ecke unseres wunderschönen Freistaats kennen lernen.

Orte in Bayern, die man kennen muss?

Da gibt es so, so viele! Bayern ist so schön :-) Hier mal eine kleine Auswahl:

Regensburg: Ich liebe es, im Sommer abends barfuß auf dem warmen Kopfsteinpflaster durch die kleinen Gassen zu spazieren - es fühlt sich an, wie ein Kurztrip nach Italien! Meine Tipps für euch, wenn ihr mal dort seid:

Tipp 1: Simpel aber immer geil: Schnappt euch ne Pizza von einem der vielen guten Italiener und ab ans Ufer der Donau!

Tipp 2: An einem Sommerabend rauf auf die Dreieinigkeitskirche! Die steht mitten in der Stadt und ihr seht den Sonnenuntergang über den Dächern Regensburgs #urlaubsgefühl

Würzburg: Ich mag Unterfranken sehr. Die Mainschleife, die Weinhügel … Für mich ist das die bayerische Toskana! Und dann die vielen kleinen Weinkeller und Höfe, in denen man stundenlang sitzen und die Zeit vergessen kann. Ein Klassiker, aber einfach wirklich schön: Weinschoppen auf der alten Mainbrücke! Ein Gläschen Wein, unter euch rauscht der Fluss und ihr blickt auf die Festung Marienberg, ein paar Meter weiter spielt jemand Akkordeon. #einfachgenießen

München: Hier geht viel mehr als Schnösel und Schickeria! Einer meiner vielen Lieblingsplätze ist der Kiesstrand unterhalb des Praterstegs mit Blick auf die unglaublich schöne St. Lukas-Kirche: Lesen, Sonnen, Brotzeit machen! #mitfreunden

Bei Sonnenuntergang gibt's den schönsten Blick über die Stadt, der dazu nix kostet, vom Maximilianeum herunter! Hier darf sich jeder auf die große Mauer vorm Landtag setzen und die Silhouette der Stadt aufleuchten sehen #sundownerzuzweit

Was mich emotional berührt?

Menschlichkeit - vor allem die, die so zwischen Tür und Angel passiert. Manchmal beinahe unauffällig, unerwartet und trotzdem - oder gerade deswegen - so unglaublich wirkt: Ein offenes, kurzes Gespräch mit einem Kollegen, während du dir einen Kaffee ziehst. Und danach fühlst du dich leichter. Ein Lächeln, einfach so, von einem wildfremden Menschen im Gewusel der Stadt. Und du merkst, wie es dich ansteckt!

Was ich in der digitalen Welt liebe?

Dass ich so viel Neues so einfach entdecken kann! Ich suche Künstler und neue Musik nicht mehr aktiv, sie begegnet mir einfach. Außerdem liebe ich es, immer wieder neue Klänge, Bands, Genres kennen zu lernen und auszuprobieren. Je nach Lebensphase und Stimmung, steh' ich auf andere Musik oder brauche einen neuen Sound: zum Durchlüften im Oberstübchen - oder auch im Herzen!

Corinna bei Instagram?

Ihr findet mich und alles, was ich so mache auf meiner Seite @theilaspekte