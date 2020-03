Ohrwurm-Alarm! Dieser Anti-Coronavirus-Song ist der Hit!

YouTube/MIN OFFICIAL

In einem animierten YouTube-Musikvideo wird im Comic-Style erklärt, was man tun kann, um sich vor dem Coronavirus zu schützen. Den Song dazu basiert auf der Melodie des vietnamesischen Hits "Ghen" von ERIK und MIN. Die beiden Künstler haben den Song in Zusammenarbeit mit dem vietnamesischen Gesundheitsministerium aufgenommen.

Allein auf dem YouTube-Kanal der Sängerin Min wurde das Video schon fast eine Million mal angeschaut. Kein Wunder – denn der "Washing Hand Song" ist ein echter Ohrwurm. Das findet auch US-Comedian John Oliver, der den Clip in seiner Show "Last Week Tonight with John Oliver" abgefeiert hat. Hier gibt's das Video mit englischen Untertiteln: