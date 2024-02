Top 5: Die krassesten Challenges bei "Das schaffst du nie!" ever

"Das schaffst du nie!" gibt es schon seit 2017 und war zunächst bei 'funk' zuhause. In dieser Zeit haben Ari und Meini in einem Atomkraftwerk verstecken gespielt, sich mit einem E-Scooter auf den Weg über die Alpen gemacht oder 24 Stunden am Stück Wasserrutsche gerutscht. Die Top 5 Challenges aller Zeiten könnt ihr euch hier anschauen.