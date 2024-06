Was hat die EU mit meinem Alltag zu tun?

Auch wenn Bayern nur ein kleiner Teil der EU ist, gibt es einige Situationen, in denen wir hier von der EU profitieren. Ganz egal ob beim Reisen oder im Alltag.

Unkompliziertes Reisen

Innerhalb der EU gibt es kaum Grenzkontrollen und wir brauchen keinen Reisepass – der Personalausweis reicht. Deshalb ist das Reisen, aber auch Arbeiten in der EU für uns besonders unkompliziert.

Der Euro als gemeinsame Währung erspart uns außerdem den Geldwechsel vor jedem Urlaub.



Keine Roaming-Gebühren

Seit 2016 fallen im EU-Ausland zusätzlichen keine Roaming-Gebühren mehr für die Internetnutzung am Handy, das Verschicken von SMS-Nachrichten oder Telefonieren an. Also auch hier: Ein Punkt weniger, über den du dir Gedanken machen musst.

Freier Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr

Der Binnenmarkt sorgt in der EU für einen freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Kapital. Das bedeutet zum Beispiel, dass du ohne Probleme Kleidung einer schwedischen Marke bestellen kannst – ohne dass du Probleme mit dem Zoll bekommst.



