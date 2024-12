Das Fanta-4-Konzert live in BAYERN 3!

Am Sonntag, den 22. Dezember spielen “Die Fantastischen Vier” das letzte Konzert ihrer Long Player on Tour mit Hits wie „Die Da!?!“, „MfG“ und „Zusammen“. Das Beste: Ihr könnt auch ohne Ticket dabei sein – ganz bequem von zuhause aus.

Die Fantastischen Vier, meistens abgekürzt als Fanta 4, feiern in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen und sind aktuell mit der Long Player on Tour in ganz Deutschland unterwegs. Das große Finale der Tour findet am 22. Dezember in Stuttgart statt – und ist natürlich schon lange ausverkauft.

Mit BAYERN 3 live beim Fanta-4-Konzert

Mit uns könnt ihr das Konzert der Fanta 4 ganz entspannt von zuhause miterleben! Am Sonntag, 22. Dezember übertragen wir ab 20:30 Uhr das ganze Konzert live im Radio – natürlich als Video-Livestream auch hier auf bayern3.de!