So viel mehr Essen wir in Gesellschaft

In Gesellschaft lassen wir's uns mehr schmecken - und die Menge kann sich sehen lassen! Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, essen wir mit Freunden und Familie fast DOPPELT so viel wie alleine. Das Phänomen nennt man "soziale Aktivierung". Es ist allerings entscheidend, wie gut wir die Personen, die bei uns am Tisch sitzen, kennen. Und dafür gibt es klare Gründe: