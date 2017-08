Teuschnitz und Königstein sind im Finale!

War das spannend! In den letzten 24 Stunden haben unsere Voting-Teilnehmer noch mal alles gegeben und die Entscheidung war denkbar knapp. Am Ende konnten es aber natürlich nur zwei Gemeinden ins Finale schaffen. Am kommenden Samstag fällt die Entscheidung, wo wir am 9. September mit euch die Mega-Open-Air-Party feiern!

Am Montag, 14.8 ging's los, an zehn Tagen konntet ihr klicken, was die Mäuse, Touchpads und –screens hergegeben haben. Und das habt ihr auch getan: Bis zur Entscheidung insgesamt genau 3.151.134 mal. Und besonders zwei Gemeinden haben sich dabei ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert: Königstein und Treuchtlingen haben bis zum Schluss um den Einzug ins Finale gekämpft.

Start-Ziel-Sieg für Teuschnitz

Das Maß aller Voting-Dinge war in diesem Jahr aber Oberfranken. Von Beginn an hat Teuschnitz richtig Gas gegeben – und das hat sich ausgezahlt: Obwohl sie keine einzige der On-Air-Challenges für sich entscheiden konnten, haben die Teuschnitzer das Votingfeld praktisch von Anfang an dominiert. Ab Montagmittag haben die Oberfranken Gas gegeben – und das Engangement bis zum Votingende (abgesehen von ein paar Stunden Ruhe in der Nacht) hochgehalten.

Der Lohn der wunden Finger: insgesamt 1.137.461 Clicks. Gratulation!

Harter Kampf um Platz Zwei

In einem Finale können aber nur zwei Teilnehmer stehen – und diese Entscheidung musste zwischen Königstein und Treuchtlingen fallen, nachdem die Voter aus Unterfranken schon recht früh die Segel gestrichen hatten. Und dieser Kampf war wirklich spannend – nachdem Treuchtlingen die ersten 100.000 Zusatzvotes per On-Air-Challenge geholt hatte, wechselte das Ranking. Königstein holte bei der zweiten Challenge dann aber ebenfalls 100.000 Stimmen und setzte sich deutlich ab. Der Vorsprung hat bis zum Sonntag gehalten – dann kam Treuchtlingen mit geballter Votingpart-Power zurück und eroberte Platz 2. Und behielt den, bis Königstein in der Nacht zum Dienstag nochmal richtig loslegte ...

Der Vorsprung war dünn – aber die Oberpfalz votete geschlossen bis zum Mittwochmorgen durch ...

So sah's am Ende aus: