24 Stunden Challenge: Freundliche BR-Übernahme

Die nächste 24 Stunden Challenge steht an. Und die wird dieses Mal richtig fett!

Die beiden "Das schaffst du nie!"-Hosts Tschuggi und Meini werden einen ganzen Tag lang den Bayerischen Rundfunk "übernehmen" und bei so vielen Sendungen und Programmen wie möglich mitmachen.



Die Challenge: Sammelt innerhalb von 24 Stunden so viele (Live-)Sendeminuten in so vielen verschiedenen Programmen wie möglich.

Wann? Am 19. März geht es um 16 Uhr los und dauert bis zum 20. März um 16 Uhr.



Ein paar Ideen haben Tschuggi und Meini schon. Zum Beispiel wollen sie bei Wir in Bayern mitkochen, die “Abendschau” komplett übernehmen, bei Bayern 3 nachts eine Call-In-Show starten und die Blaue Couch von Bayern 1 "besetzen".

Ihr könnt die Challenge live in den Programmen verfolgen. Außerdem wird die gesamte BR-Übernahme 24 Stunden lang nonstop live im YouTube-Kanal von “Das schaffst du nie!” und auf dem TikTok-Kanal von Bayern 3 gestreamt.