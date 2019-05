E-Scooter: Was sie können, was sie dir bringen und wieviel du für einen hinblättern musst

Roller sind nicht nur bei Kindern und Teenies beliebt. Sie erleben auch bei Erwachsenen gerade einen Hype. Vor allem, weil es sie jetzt in richtig praktisch gibt. Als Elektro-Variante. Damit kannst du kurze Strecken lässig cruisen. Ohne dass so ein Gefährt viel Platz wegnimmt. Aber was kosten die eigentlich und was gibt es zu beachten? Wir haben die Infos.

Ein bisschen Übung wäre schon gut, bevor du dich in den Straßenverkehr stürzt. In Austin (Texas) wurde eine Studie durchgeführt, bei der 190 Menschen auf E-Rollern losgeschickt wurden. Ein Drittel von ihnen stürzte. Und die Hälfte zog sich bei diesem Sturz Kopfverletzungen zu. Also auf jeden Fall einen Helm aufsetzen, wenn du losrollerst! Die Unfälle sind allerdings weniger auf mangelndes Fahrgeschick zurück zu führen, als auf Unebenheiten in der Straße. Mit den kleinen Rädern kann ein E-Scooter Schlaglöcher, Bordsteinkanten und Kopfsteinpflaster nicht so easy bewältigen wie ein Radl.