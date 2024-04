Lohnt sich ein eBook-Reader?

Spätestens wenn sich die Bücher für den Urlaub stapeln, fragen sich manche: Wäre ein eBook-Reader nicht praktischer? Oder kann ich einfach mein Tablet mitnehmen? Stiftung Warentest hat 13 eBook-Reader getestet und ordnet ein, für wen welches Gerät geeignet ist. Die meisten Modelle schneiden gut ab, zwei sogar sehr gut:

Reader oder Tablet?

Natürlich kannst du dir deine Bücher aufs Smartphone oder Tablet laden und so von unterwegs lesen. Das Gute ist, dass ihr jede beliebige Buch-App herunterladen könnt, weil sie überall unterstützt werden. Außerdem seht ihr alles in Farbe, was bei den meisten eBook-Readern nicht der Fall ist.

Der Vorteil von eBook-Readern ist, dass sie bei direkter Sonneneinstrahlung besser zu lesen sind. Außerdem halten ihre Akkus i.d.R. tagelang durch, da sie wenig Strom verbrauchen. Und: Es gibt keine Ablenkung, da sie einzig und allein fürs Lesen gemacht sind. Schließlich ist ein eBook Reader für Leseratten aus ökologischen Gründen besser, als sich ständig Bücher aus Papier zu kaufen. Je länger die Nutzungsdauer des Geräts, desto besser fällt die Bilanz aus.

Mit Stift, ohne Stift, mit Farbe, ohne Farbe?

Für jeden ist etwas dabei: Wollt ihr einfach nur Bücher lesen, reicht ein Reader ohne jegliche Funktionen. Comicfans sind wohl mit Farbdisplays besser bedient. Inkpad Color 3 kann Farbe, ist aber etwas blass. (Dann lieber auf dem Tablet lesen!).

Reader mit Stiften sind super für alle, die sich Notizen machen möchten.

Die Testsieger

eBook Reader ohne Stift:

Pocketbook Inkpad 4, sehr gut (1,5), 289 Euro

Tolino Epos 3, sehr gut (1,5), 264 Euro

eBook Reader mit Stift:

Amazon Kindle Scribe mit Premium-Eingabestift, gut (1,7), 400 Euro

Amazon Kindle Scribe mit Standard-Eingabestift, gut (1,7), 370 Euro

Kobo Elipsa 2E, gut (1,8), 420 Euro