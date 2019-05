Mutter beleidigt Supermarkt-Mitarbeiterin

In einem Supermarkt in Lichtenfels hat eine Frau eine riesige Welle der Empörung ausgelöst. Beim Einkaufen deutete sie auf die Verkäuferin hinter der Fleischtheke und sagte zu ihrem Kind: "Wenn du weiterhin nichts für die Schule lernst, dann stehst du auch mal dort hinten." Nicht nur eine unglaubliche Beleidigung für die Mitarbeiterin, sondern auch sachlich falsch, finden die Filialleiter des Supermarkts. Das wollen sie nicht so auf sich sitzen lassen und schlagen auf Facebook zurück: