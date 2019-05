Sebastian Winkler ist "Der Eisdealer"

Was gibt's besseres, als sich an einem heißen Sommertag bei der Lieblingseisdiele zu erfrischen? Das gehört zwingend zum Sommer und geht immer, findet Frühaufdreher Sebastian Winkler. Und seine Eis-Liebe, beschert euch den Sommer-Hit für dieses Jahr: "Der Eisdealer"! Wir sind der Meinung: Mit diesem Hit wird der Sommer noch nicer!

Die exklusive Radiopremiere gibt's am Freitag zwischen 5 und 9 Uhr bei den BAYERN 3 Frühaufdrehern.



Der Text zum BAYERN 3 Sommer-Hit "Der Eisdealer"

Text: Sebastian Winkler & Sascha Seelemann, Produktion: Harry Bauer

Sie nennen mich Walter White Chocolate,

der Pablo Eiscobar in deinem Dorf, yeah!

Du bist nach einem Schleck addicted,

ich hab damit die Konkurrenz vernichtet.



Denn das, was ich hier misch, ist kurz vor illegal,

bunker all den Stoff hinten drin in meinem Kühlregal.

Der DEA fehlt bisher der Beweis und ja:

ich werd' gesucht vom F! B! Ice!



Und kommt die Sonne raus, frag ich: "Waffel oder Becher?"

Du suchst aus, ich hab alles und noch besser!



Ich bin der Eisdealer,

komm in meine Eisdiele.

Meine Sorten sind echt nice, erste Liga,

und du brauchst meinen Scheiß immer wieder.



Ich bin der Eisdealer,

komm in meine Eisdiele.

Meine Sorten sind echt nice, erste Liga,

und du brauchst meinen Scheiß immer wieder,

'cause I am the Eisdealer!



Brudis sagen Al Mascarpone,

bin der Babo auf'm Waffelthron.

Auf Entzug wird dir kalt und heiß,

es gibt Nachschub für 'nen geilen Preis.



Dieses Eisdealer-Life ist wie Breaking Bad.

Ich mix so cremig, so weich wie'n Federbett.

"Ich bin high von deinem Scheiß" schreit die ganze Stadt.

Die Übergabe findet an der Theke statt.



Und kommt die Sonne raus, frag ich: "Waffel oder Becher?"

Du suchst aus, ich hab alles und noch besser!



Ich bin der Eisdealer,

komm in meine Eisdiele.

Meine Sorten sind echt nice, erste Liga,

und du brauchst meinen Scheiß immer wieder.



Ich bin der Eisdealer,

komm in meine Eisdiele.

Meine Sorten sind echt nice, erste Liga,

und du brauchst meinen Scheiß immer wieder,

'cause I am the Eisdealer!