Fitness unter Strom: Was kann EMS-Training wirklich leisten?

Wenn ihr kein Bock auf ein "normales" Fitnessstudio habt oder euch die Zeit fehlt, könntet ihr es mal mit EMS versuchen: Muskeln aufbauen durch Elektrostöße. Okay, EMS-Training ist nicht gerade neu. Andererseits: Es ist noch so neu, dass ihr keine Langzeitstudien dazu finden werdet - so sehr ihr auch danach googelt. Die Stiftung Warentest hat die sechs größten EMS-Studios in Deutschland getestet.

Wie funktioniert EMS?

Trainierende tragen eng anliegende Funktionswäsche und darüber eine angefeuchtete Weste, an der Elektroden angebracht sind. An Armen, Beinen und Po legen sie Manschetten mit weiteren Elektroden an. Im Studio nehmen sie Positionen ein oder führen Bewegungen durch, bei denen sie die Muskeln anspannen. Währenddessen geben die Elektroden in der Regel vier Sekunden lang Impulsströme mit Frequenzen von 50 bis 150 Hertz ab und über die Haut an die Muskulatur weiter. Dieser elektrische Reiz löst eine Muskelkontraktion aus. Dann folgt eine Pause von vier Sekunden – bis der nächste Impuls kommt. Trainierende nehmen den Reiz als Kribbeln wahr. Die Höhe der Frequenz bestimmt, ob ein Muskel nur kurz zuckt oder länger Spannung anhält. Der elektrische Impuls wird auf den Muskel übertragen und löst eine Kalziumausschüttung aus. Das zieht eine Kontraktion nach sich.