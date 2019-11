Kleiner Junge stirbt in den Armen seiner Mutter

Eine Geschichte, die zu Tränen rührt: Die Eltern des kleinen Noah haben ihren Sohn verloren. Der Junge verstarb ganz plötzlich während einer Autofahrt. Auch wenn für Noah jede Hilfe zu spät kam, gab es einen Mann, der den Eltern in dieser schlimmen Situation beistand. Jetzt sucht die Mutter nach dem Ersthelfer.

Traurige Geschichte des kleinen Noah

Ich habe so lange darüber nachgedacht folgende Zeilen zu veröffentlichen. Viele hier haben immer mitgefiebert & Noah sehr ins Herz geschlossen. Ich habe mich nach langen hin & her dazu entschieden es zu veröffentlichen.

Mit diesen Worten beginnt Jennifer Hahn ihren Facebook-Post. Der Hintergrund: Eine wirklich tief traurige Geschichte mit einem wichtigen Anliegen! Am Montagabend verstarb während einer Autofahrt ihr Sohn. Noah ist eineinhalb Jahre alt geworden. Der kleine Junge wurde mit einem Herzfehler geboren. Die Familie kam gerade von einem Arztbesuch, in dem es um die weitere Behandlung von Noah ging. Plötzlich blieb das Herz des Kleinen stehen. Alle Wiederbelebungsmaßnahmen waren ohne Erfolg. Nach mehreren Stunden wurde Noah für tot erklärt.

Suche nach dem Ersthelfer

Zurück bleibt für Noahs Eltern nur tiefe Leere. Allerdings gibt es eine Person, die Jennifer in dem schlimmsten Moment ihres Lebens doch irgendwie geholfen hat: Ein Mann versuchte am Ort des Geschehens sofort alles, um den beiden Eltern zur Seite zu stehen. In der Situation war Jennifer natürlich völlig überfordert und alles ging sehr schnell. Sie möchte sich bei dem Ersthelfer jetzt aber auf jeden Fall bedanken und ist deswegen auf der Suche nach ihm:

Er hatte das Kennzeichen HAS, eine Karte am Hosenbund hängen. Vielleicht stand dort sogar sein Name darauf, das habe ich in der Situation leider nicht weiter beachtet. Er ist etwa Mitte/Ende 40 & kam von Oberessfeld gefahren. Weitere Infos habe ich leider nicht.