Ben Dolic: Unsere Stimme für Rotterdam

Am 16. Mai findet der diesjährige Eurovision Song Contest in Rotterdam statt. Und wer für Deutschland ins Rennen geht, wurde jetzt bekanntgegeben! Ben Dolic hat sich im Auswahlverfahren gegen seine Konkurrenten durchgesetzt und direkt zwei unabhängige Jurys überzeugt: Eine „Eurovisions-Jury“ mit 100 ESC-Kennerinnen und –Kennern aus ganz Deutschland, die den Zuschauergeschmack abbilden soll. Und eine internationale Expertenjury, die aus 20 Musikprofis besteht.

Heimat-Vorteil: Unsere Siegeschancen für Rotterdam

"Für mich wird mit der Teilnahme am Eurovision Song Contest für Deutschland ein Traum wahr. Hier hatte ich meinen Durchbruch als professioneller Sänger", erklärt Ben Dolic. Schon 2016 nahm der gebürtige Slowenier mit seiner Band "D Base" am ESC-Vorentscheid in seinem Heimatland teil. Kurz darauf zog er mit seiner Familie in die Schweiz. In Deutschland kennt man den 22-jährigen Wahlberliner bereits von "The Voice of Germany". Dort hat er 2018 den zweiten Platz belegt. Ben Dolic könnte also gute Chancen auf die Stimmen aus den Osteuropäischen-Ländern und der Schweiz haben. ;-)

"Violent Thing": Unser Song für Rotterdam

Ben Dolic wird beim ESC für Deutschland mit dem Song "Violent Thing" antreten: eine moderne Dance-Nummer, die einen sofort in Bewegung versetzt - egal ob im Radio oder im Club! Aber wer den ESC kennt, der weiß: Ein überzeugender Song ist wichtig. Aber eine aufregende und imposante Bühnenshow kann für den Sieg ausschlaggebend sein. Ben Dolics Show für das ESC-Finale choreografiert deswegen diesmal Marty Kudelka. Der hat unter anderem die Choreografie für Justin Timberlakes Halbzeitshow beim Super Bowl 2018 gemacht. Mit diesem Tanz-Feuerwerk kann also bestimmt nichts mehr schief gehen. ;-)