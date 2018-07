"Ich tue alles für Ed Sheeran-Tickets"

Er würde sich sogar ein Tattoo mit dem BAYERN 3 Logo auf den Hintern stechen lassen, um seiner Frau ihren größten Wunsch zu erfüllen: Sie will zu Ed Sheeran auf das Konzert in München. Ein nettes Angebot. Aber für die heiß begehrten Tickets muss Fabian schon ein größeres Opfer bringen: Er muss in der Fußgängerzone singen.

"Für Ed würde ich mir die Haare abrasieren"

So viel Hartnäckigkeit muss irgendwie belohnt werden. Und so viel Opferbereitschaft auch. Deswegen haben wir Fabian besucht und ihn gefragt, was er und Tina noch alles für Tickets machen würden. "Ich würde mir die Haare abrasieren", bietet Tina uns an. Wo ist die Grenze? "Singen", sagt Fabian. "Wir sind jetzt wirklich schon seit 2006 zusammen, aber ich hab meinen Mann noch nie singen hören", hat uns Tina verraten.







Am 27. Juli singt Fabian in Waldkraiburg

Für uns ist der Einsatz damit klar: Fabian muss auf die Bühne und Ed Sheeran-Songs singen. Und zwar dort, wo ihn ganz viele seiner Fahrschüler kennen: In der Fußgängerzone von Waldkraiburg. Die Spielregeln: Fabian muss einen geheimen Geldbetrag für die Benefizaktion BR-Sternstunden erspielen. Wenn er das schafft, gehören die Tickets ihm. Unser Moderator Sebastian Winkler wird ihm dabei helfen und ihn auf der Ukulele begleiten. Wenn auch ihr ihn unterstützen wollt: Fabian singt morgen, Freitag, den 27. Juli 2018 ab 14 Uhr auf dem Stadtplatz von Waldkraiburg.