So sehen die Stars in ein paar Jahren aus

Ihr wollt wissen, wie ihr in 20, 30 oder 40 Jahren ausseht? Das macht FaceApp jetzt möglich! Die Bildberarbeitungsapp macht eure Gesichter mit Falten und grauen Haaren um einiges älter. So kann man sich anschauen, wie man als Oma oder Opa aussehen wird. Und auch die Stars sind schon fleißig am altern.