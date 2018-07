Müssen französische Supermärkte Essen spenden?

Zur Zeit haben ganz viele einen Bildpost bei Facebook, in dem steht folgender Text: „Frankreich ist das erste Land, dass [sic] alle Supermärkte dazu verpflichtet, ihr nicht verkauftes Essen an Bedürftige zu verschenken. Teile das, wenn du denkst, der Rest der Welt sollte es ebenfalls so machen.“ Stimmt das? Ist es okay, den Post zu teilen? Oder ist das mal wieder ein Fake?

Das, was in dem Post behauptet wird, stimmt. Zumindest im Großen und Ganzen. Ihr könnt den Post also bedenkenlos teilen. Viel ändern wird das in der Sache freilich nicht.

Trotzdem – das hat eine Studie ergeben, an der das Kompetenzzentrum für Ernährung in Bayern beteiligt war: Im Lebensmitteleinzelhandel und Großhandel fallen – nur in Bayern – pro Jahr circa 99.000 Tonnen Lebensmittel an, die nicht verkauft werden – und nur etwa ein Drittel davon wird zum Beispiel an Tafeln gespendet.

Auch bei uns geht vieles an die Tafeln – und es gibt zusätzlich auch weitere ehrenamtliche Lebensmittelretter, die bei Supermärkten und Bäckereien die Sachen abholen, die normalerweise im Müll landen würden, und diese weiter verteilen. Auch an nicht Bedürftige. Hauptsache, es wird nichts verschwendet.

Brauchen wir auch ein Gesetz?

Das Gesetz in Frankreich geht schon mal in die richtige Richtung – und wird dafür auch zu Recht gelobt. Aber: So ganz löst auch so ein Gesetz das Problem mit der Lebensmittelverschwendung nicht. Es beschränkt sich nämlich auf den Handel. Lebensmittel werden aber auch woanders vernichtet oder verschwendet: in der Landwirtschaft, bei der Verarbeitung, in Restaurants oder Kantinen – und eben auch von uns selbst. Jeder von uns schmeißt im Jahr 43 Kilo Lebensmittel weg, die noch gut gewesen wären!

Perfekt wäre also eine Gesamtstrategie, die alle einbindet. Immerhin: In Bayern gibt es das Bündnis „Wir retten Lebensmittel!“, darin sitzen Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Bildung, die an einer gemeinsamen Lösung arbeiten.