Faschingsferien: Volle Straßen, leerer Flughafen!

Die Faschingsferien beginnen mit Warnstreiks an den Flughäfen, Staus auf den Straßen und (zumindest in Bayern) recht vollen Bahnen. Womit ihr am Freitag und Samstag rechnen müsst, wenn ihr zum Beispiel in den Skiurlaub wollt!

Wo es länger am Freitag dauert und Staus geben kann:

- am Grenztunnel Füssen auf der A7

- auf der Salzburger Autobahn schon ab dem Hofoldinger Forst

- ab dem Inntaldreieck auf der A 93 Richtung Kufstein

- die A 95 nach Garmisch-Partenkirchen und auf der B2

- die Zufahrten und Parkplätze der Seilbahnen

Faschingsferien: Staus in Bayern

Ab den Mittagsstunden bis in den Abend kann es enger werden in Richtung Wintersportgebiete, wo in den Faschingsferien viele Urlauber hinwollen. Das kann in einigen Gebieten für Stau sorgen, z.B. am Grenztunnel Füssen auf der A7, auf der Salzburger Autobahn schon ab dem Hofoldinger Forst sowie ab dem Inntaldreieck auf der A93 in Richtung Kufstein. Die A95 in Richtung Garmisch-Partenkirchen, sowie die Bundesstraße 2 sind dann ebenso belastet, wie die Zufahrten zu den Pisten.

Wichtiges zu Bahn, Flüge und S-Bahn

Für Reisen mit der Bahn sind Sitzplatzreservierungen sinnvoll, auch wenns nur ein kurzer Städtetrip werden soll. Die Auslastung der Züge lässt sich auf bahn.de und in der DB Navigator App überprüfen. In München findet dieses Wochenende die Sicherheitskonferenz statt. Das soll natürlich Touristen nicht vom Bummeln abhalten – es können aber wegen Demonstrationen vor allem am Samstag Straßen gesperrt und öffentliche Verkehrsmittel an der Oberfläche unterbrochen sein. Auch kann es sein, dass der Verkehr aufgehalten wird, weil hochrangige Staatsgäste in Fahrzeugkolonnen sicher zum Veranstaltungsort begleitet werden müssen. Stichwort S-Bahn: Jetzt am Faschingswochenende baut die S-Bahn München an einem neuen Stellwerk, deswegen kommt es Samstag und Sonntag zwischen fünf Uhr Früh und Neun am Abend zu Umleitungen auf den Linien S2, 4 und 6. Ab 21 Uhr fahren zwar nur noch die S3 und S7 regulär. Dafür fahren in den Faschingsnächten trotz der Bauarbeiten bis zu 40 zusätzliche Züge.