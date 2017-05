Diese drei angesagten Gadgets solltet ihr kennen

... sind im Moment in Amerika der heiße Scheiß. Schulen Feinmotorik und helfen bei ADHS und vermutlich auch bei Verdauungsproblemen und Schlafstörungen. Das Prinzip ist einfach und wohl auch schon ziemlich alt: Ein kugelgelagerter Körper wird in Rotation versetzt und hat dann bekanntermaßen eine große Stabilität, seine Rotationsebene beizubehalten. Was ziemlich physikalisch klingt, macht auf der eigenen Fingerspitze einfach nur Spaß. Anfänger lassen die Spinner von Hand zu Hand fliegen - Könner balancieren sie auf der Fingerspitze und lassen Sie von Finger zu Finger springen. Und das ist erst der Anfang.

Zauberknete ...

... wird auch intelligente Knete genannt und ist ebenfalls ein Gimmick, das aus Amerika zu uns kommt. Der Zauber liegt bei dieser Knete darin, dass sie zum Beispiel winziges Eisenmehl enthält und dadurch magnetisch wird. Man kann sie also so formen, dass sie einem Magneten folgt. Sieht echt spooky aus. Außerdem gibt's die Knete noch in einer Form, die sobald man aufhört zu kneten, langsam wieder in ihre ursprüngliche, also undefinierte Form, zurückkehrt. Allen diesen Kneten gemeinsam ist übrigens, dass sie hervorragend an Textilien haften – passt also auf, was eure Kinder damit veranstalten, denn die Klamotten wieder sauber zu kriegen, kann ziemlich aufwendig werden.