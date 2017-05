3 Dinge, die ihr noch nicht vom Münchener Flughafen wusstet

Am 16. Mai 1992 war nach dem Start der letzten Boeing vom Flughafen München Riem um kurz vor Mitternacht Schluss. 700 LKW-Ladungen später hatte München einen neuen Flughafen. Der Umzug selbst verlief problemlos – aber schräge Dinge gab's in den letzt 25 Jahren reichlich.

Unvergessen Bayern-Star Thomas Müller: Weil er keinen Bock auf lästige Interviews nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Doha hatte, war er nach der Ankunft in ein Telefongespräch vertieft – mit seinem Reisepass am Ohr.

Spezielle Fundsachen

Weil sich im Jahr etwa 40 Millionen Passagiere am Münchner Flughafen aufhalten, bleibt auch 'ne Menge liegen. Das wird eingesammelt und findet bei legendären Versteigerungen neue Besitzer. Falls ihr mal wirklich ungewöhnliche Geschenke braucht, zum Beispiel gab's da schon einen Radiowecker in Form einer Moschee, Buschtrommeln oder, etwas gewöhnlicher, Rasenmäher, Kinderwagen oder Handfeuerlöscher. Die Chance, da was zu finden, ist gut – und die nächste Versteigerung schon am 27. Mai. Hier gibt's die Liste mit allen Fundsachen, die dieses Mal unter den Hammer kommen.