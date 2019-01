Nach Schneelawine: Paar sucht verzweifelt ein Ersatzhotel für Hochzeit!

Mirja und Stephan wollen Mitte Februar heiraten. Aber die Hochzeit droht zu platzen. Ihr Hochzeits-Location, ein Hotel in Balderschwang, ist vor wenigen Tagen von einer Lawine getroffen worden. Jetzt in der Hochsaison haben die beiden so kurzfristig keine Alternative in den Bergen gefunden. Dabei wollen sie unbedingt im Schnee heiraten. Können Sebastian Winkler und die Frühaufdreher so kurz vor der Hochzeit helfen?