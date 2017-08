Wer und wo sind Nora und Florian aus dem Allgäu?

Die Love-Story zwischen Bayern und Österreich - Hochzeitsballon fliegt über 350 km weit

Beim Schwammerlsuchen in Österreich haben Reinhard und seine Frau einen Ballon entdeckt - aus dem über 350 Kilometer entfernten Allgäu.



Auf dem beigefügten Brief steht: "Bitte schicken Sie diesen Zettel an das Brautpaar zurück, dann können ihre Hochzeitswünsche in Erfüllung gehen."

Gesagt, getan - die beiden legten laut der Ö3-Story sogar noch ein vierblättriges Kleeblatt dazu, damit dem Eheglück des frisch vermählten Paares nichts mehr im Wege steht.

Die gemeinsame Suche von BAYERN 3 und Ö3

Doch wer sind Nora und Florian aus Buxheim im Allgäu? Nicht nur die Schwammerlsucher würden den beiden gerne persönlich zur Hochzeit gratulieren - auch die BAYERN 3 Fans und die Ö3-Gemeinde sind gespannt auf das Brautpaar!

Falls ihr die beiden kennt, meldet euch bei uns:

Studio-Hotline: 0800 / 800 3 800

WhatsApp: 0174 / 33 43 900

E-Mail: studio@bayern3.de