So macht ihr euren eigenen Holundersekt

Freya wohnt im Holunderbusch

In der nordischen Mythologie gilt der Holunderbusch als Wohnsitz der Göttin Freya. Die wiederum ist die Beschützerin von Haus und Hof. Einen Holunder in der Nähe des Hauses zu pflanzen ist also ein cleverer Schachzug ;-)

Und auch um gesundheitlich fit zu bleiben, schätzten die Menschen den Holunder schon früh. Am Johannistag um 12 Uhr mittags unter der Feueresse (dem Sitz der Hausgeister) eine in Butter gebratene Holunderdolde zu verspeisen galt als Mittel um ein Jahr lang kein Fieber zu bekommen. Könnt ihr ja mal ausprobieren - der Johannistag ist der 24. Juni.