Kommt "How I Met Your Mother" zurück?

Wie geil wäre das denn?! Möglicherweise kommt die Kult-Serie um Barney, Ted, Robin & Co. doch noch für eine neue Staffel zurück. Jedenfalls plant das der US-Sender FOX.

Kommt Staffel 10 von HIMYM?

Ob es allerdings tatsächlich zu einer zehnten Staffel kommt, ist noch nicht klar. Schließlich war vor zwei Jahren auch schon einmal ein Spin-Off im Gespräch, in dem die Geschichte von Teds späterer Frau erzählt werden sollte, namens: "How I Met Your Dad".

Eine Fortsetzung von "How I Met Your Mother" mit den Original-Schauspielern wäre übrigens nicht ganz einfach. Die Serienmacher sind mittlerweile bei einem anderen Produktionsstudio unter Vertrag und Josh Radnor ("Ted") hat gerade die Hauptrolle in einer anderen Serie angenommen.