5 Länder, die Ostern etwas anders feiern

In Polen gibt es für Frauen an Ostern viele kalte Duschen

In Polen werden Frauen an Ostern mit Wasser bespritzt. Das soll ihre Gesundheit und Schönheit erhalten. In manchen Gegenden spritzen Männer allerdings nicht nur mit harmlosen Wasserpistolen, sondern mit prall gefüllten Wassereimern ;-)

Philippinische Kinder werden zu Ostern in die Länge gezogen

Auf den Philippinen ziehen Eltern ihre Kinder an Ostern am Kopf in die Luft – natürlich ganz vorsichtig! Das soll helfen, dass die Kleinen besser wachsen.

Osterbilby statt Osterhasen in Australien

In Australien ist der Osterhase gar nicht gern gesehen – wegen einer riesigen Hasenplage. Stattdessen hoppelt der Osterbilby vorbei, bringt die Eier und sieht dem Hasen gar nicht so unähnlich. Nur ist der Bilby leider vom Aussterben bedroht, denn die Kaninchen fressen ihm das Futter weg.

Ostern in Bulgarien: Achtung, Ei!

In Bulgarien wird nicht gesucht, sondern geworfen! Die Ostereier landen bei einer richtigen Ei-Schlacht – wer am Ende noch ein heiles Ei in der Hand hat, gilt als Glückskind. Und: Die älteste Frau im Haus streicht den Kindern mit dem ersten rot gefärbten Ei übers Gesicht. Das soll Gesundheit und Stärke bringen.

Finnland: Mit Birkenzweigen und Kinderlärm

In Finnland klopfen sich Freunde zu Ostern mit Birkenzweigen – eine Erinnerung an den biblischen Palmsonntag. Am Ostersonntag geht's dann richtig rund: Kinder ziehen mit Trommeln, Tröten und bunten Kostümen durch die Straßen, machen ordentlich Lärm und vertreiben so symbolisch die Trauer – um die Auferstehung zu feiern.