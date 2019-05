Phänomen K-Pop: Was steckt hinter dem Hype um BTS und Co.?

Der K-Pop Hype erreicht Deutschland. In Berlin drehen tausende Fans wegen den Bangtan Boys aka BTS völlig durch und Ari mittendrin! Doch die fragt sich, was ist überhaupt K-Pop und wer sind diese Bangtan Boys? Ari macht sich in dieser Folge der PULS Reportage auf die Suche nach koreanischer Pop-Musik in Deutschland.

In dieser PULS Reportage geht es um K-Pop. Die einen sagen wahrscheinlich: Yeah, endlich eine K-Pop-Reportage auf Deutsch, die anderen sagen wohl eher: Was bitte ist K-Pop? Und so geht es auch Ariane Alter, die zwar mit den Backstreet Boys groß geworden ist aber nicht die leiseste Ahnung hat, was K-Pop, geschweige denn wer BTS ist.

Das ist K-Pop

Zunächst: K-Pop ist koreanische Pop-Musik. Zu K-Pop Songs wird getanzt und gesungen, soweit so gut. Doch um K-Pop Stück für Stück zu verstehen, besucht Ari zunächst die „Hal0Queens“. Eine K-Pop Tanzgruppe aus München. Sie tanzen die Choreographien von bekannten K-Pop Bands wie zum Beispiel BTS nach. Mittendrin: Ariane Alter.



Doch dem ist noch nicht genug. Mittlerweile gibt es sogar ein eigenes deutsches K-Pop Magazin. Dafür fährt Ari nach Frankfurt, um mit der Verlegerin des einzigen deutschen K-Pop Magazins zu sprechen.





Wie ist es auf einem Konzert von BTS?

Ob das reicht, um das Phänomen K-Pop zu verstehen? Noch nicht ganz, denn um K-Pop zu begreifen, muss man K-Pop erleben. Und dafür fährt Ari nach Berlin. Zum Deutschland-Konzert der Bangtan Boys (BTS) aus Südkorea. Und was da abgeht, übertrifft Arianes Vorstellungen um Welten. Tausende Fans, die tagelang vor der Arena campen, unendlich lange Schlangen vor den Merchandise-Ständen, es ist schlichtweg der Wahnsinn. Was Ari nach ihrem ersten K-Pop Konzert von K-Pop hält und ob sie jetzt auch zum K-Pop Fan wird, seht ihr in unserer PULS Reportage!