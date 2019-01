Kemptener Schnee-Penis sorgt für Aufsehen

Der Schnee vom Wochenende war offenbar perfekt zum Schneemannbauen. In der Landeshauptstadt standen die Schneemänner in den Parks nicht nur vereinzelt. Einer nach dem anderen wurde da aufgebaut. Es erinnerte beinahe an eine Galerie. Doch nicht nur in München stehen die Schneemänner in Reih und Glied!

Schneepenis mit Tradition

An der FH in Kempten erhebt sich mitten auf dem Campus ein Riesen Schnee-Penis. Den Spaß gönnen sich die Studenten seit vier Jahren. Letztes Jahr erlangte der Kemptener Schnee-Penis sogar überregionale Berühmtheit. Er wurde farbig angesprüht und hatte damit tatsächlich etwas von Kunstwerk. Ob er es auch dieses Jahr wieder über den Campus hinaus schafft?

Um die Chancen zu steigern, haben die Studenten einen großen Schnee-Dinosaurier neben den Penis gestellt. Auch der ist ziemlich gut gemacht!